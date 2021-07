Por ejemplo, ¿qué pasa si el día que nos vacunamos estamos contagiados y no lo sabemos? "Si estás contagiado en el momento que te vacunas, no pasa absolutamente nada. Lo único que sucede es que aquella dosis de vacuna ya no tiene eficacia. Pero no altera para nada la evolución de esta infección -por covid19-", explican los médicos. La dosis, por tanto, no influye en el desarrollo de la enfermedad.