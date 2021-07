Las vacunas no son eficaces al cien por cien: los síntomas que produce el covid tras haber recibido las dos dosis

El 95% de los positivos de estos días se están dando en personas que no tienen la pauta completa, un dato que demuestra la efectividad de las vacunas. Hay, por tanto, un cinco por ciento de vacunados que sí se infectan pero suelen pasar el covid de forma muy leve y solo en casos excepcionales deriva en complicaciones.

¿Es probable contagiarse estando vacunado? Esta semana, Sanidad ha dado el dato y, aunque la vacuna reduce muchísimo la probabilidad de infección, no es eficaz al cien por cien. Estando vacunado es mucho más difícil desarrollar síntomas graves pero en un porcentaje mínimo, los vacunados pueden desarrollar complicaciones. En resumen, los vacunados pueden contagiarse y contagiar. Es raro que desarrollen complicaciones, pero no están completamente a salvo así que lo mejor es seguir actuando como si no se estuviera inmunizado.