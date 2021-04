Joaquín Prat, de la nueva cancelación de Astrazeneca: "Es la hora de las certezas, no del ya veremos qué pasa"

Como bien ha apuntado Joaquín Prat, ahora, todos los ciudadanos que ya han recibido la primera dosis de Astrazeneca se quedan "en el limbo" y, para el presentador, no es el momento de generar más incertidumbre en la población: "Es la hora de las certezas, no del ya veremos qué pasa. Si tú te has puesto la primera dosis de Astrazeneca, tienes que saber si te vas a poner la segunda, y si va a ser con esa misma vacuna o con otra distinta", ha dicho Joaquín Prat.