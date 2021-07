“Cuando fui al médico nadie supo lo que yo tenía, no tenía ni idea”, contaba la protagonista. “Yo cada vez me iba degenerando más, incluso no podía hablar, no podía caminar, perdí la memoria…”, continuaba. “Finalmente, fuera de España y después de un año, me diagnosticaron la enfermedad de Lyme”, aseguraba. “Es una enfermedad que me causa muchos síntomas… la llaman la enfermedad imitadora porque son síntomas similares al párkinson, a la esclerosis múltiple…”, decía muy afectada.