El secretario general de VOX ha hablado en directo para 'Cuatro al día' para mostrar su apoyo al pueblo cubano, y ha explicado por qué ha acudido a esta concentración, "una Nación hermana como es Cuba no se merece estar durante décadas bajo la bota de la dictadura castrista que los arruina, que los persigue", ha explicado, "ahí sí que hay presos políticos y no como algunos se creen en Cataluña eso sí que es una dictadura. Una dictadura de la miseria, de la opresión del castrismo", ha añadido.

"España está con Cuba, con el pueblo cubano y no con los dictadores castristas", ha asegurado Ortega Smith. ¿Qué solución hay que no parta del pueblo? "La solución consiste en apoyar al pueblo cubano, de neutralizar la dictadura cubana, de tal manera que no se le permita hacer inversiones, de tal manera que no se le permita moverse internacionalmente, debe de haber una condena internacional para que los negocios de la dictadura no sigan operando", ha asegurado.