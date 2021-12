Así ha sido la Nochebuena de los confinados por covid

Es posiblemente la imagen que perdurará cuando recordemos la Nochebuena de este año 2021. Hablamos de la de más de 400.000 personas en hogares de toda España que no han piodido cenar en la misma mesa que sus familiares . Muchos, mayores y pequeños, lo han tenido que hacer en la soledad de sus cuartos o sus casas. Esta ha sido la Nochebuena de los confinados .

También apuntan a la necesidad de no abandonarnos y recuperar ciertos rituales propios de estas fechas para cumplir con ellos a pesar de estar solos. Hacer una cena especial para sentir que aunque separados de las personas que queremos, podemos compartir estos momentos tan especiales.

Algunas comunidades autónomas como la madrileña han insistido en que los vacunados que entren en contacto con un positivo no deban de hacer cuarentenas. La medida no es compartida en otras regiones que sí exigente este aislamiento de diez días hasta conocer que se ha superado la enfermedad.



El cierre de ambulatorios durante estos días está complicando que muchos aislados puedan hacerse pruebas lo que les obliga a continuar en cuarentena hasta que vuelvan a abrir el próximo lunes.