“Ahora mismo estoy bien, ya estoy casi recuperado , la lesión del ojo ya se me está curando”, aseguraba el agredido que casi pierde la visión de uno de sus ojos después de la paliza.

“Me quede mirando al que iba montando la bulla, pero más que nada porque llama la atención. Y cuando me quise dar cuenta tenía a los cinco chavales pegándome por todos los lados ”, continuaba contando Jon.

Jon Ander quiso reclamar más mano dura contra sus agresores sobre todo por la reiteración: “Tiene que haber un castigo para que se lo piensen dos veces… a mi no me ha pasado nada, pero lo mismo la próxima vez, a la persona que le toque, no tiene tanta suerte”.