Un ingeniero fabrica un calefactor que consume la mitad y no lo consigue comercializar porque es ‘irrompible’

El precio de la factura de la luz no deja de marcar máximos y este lunes ya se sitúa en el más alto de la historia. El precio sube un 82% y alcanza los 217 euros el megavatio hora . Con todo esto, ‘Cuatro al día’ ha podido charlas con un ingeniero jienense de 41 años, ha invertido 10 años de su vida en desarrollar un calefactor que consume la mitad de electricidad que uno convencional y no tiene obsolescencia , está programado para durar toda la vida.

Es precisamente por esto, por ser ‘irrompible’, por lo que no consigue venderlo a las empresas distribuidoras. “Me han llegado a decir las empresas y comerciantes con los que he hablado que un aparato de estas características no puede salir a la calle”, cuenta Vidal López Olmo, ingeniero.