Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, sobre la recuperación: “Los empresarios no queremos despedir”

“Ahora, si no llegamos y seguimos como estamos, vamos a tener un problema y tenemos que volver a hablar de esos ERTE para ayudar al que está cerrado”, matizaba Garamendi.

“Los empresarios no queremos despedir, no consiste en eso. El problema que tenemos en este momento que hay empresas donde para volver a tener los 10 trabajadores, necesitan tener una temporada 8 porque si no, yo prefiero tener 8 ocho trabajadores que 10 vayan al paro porque se cierre la empresa”, explicaba el presidente de la CEOE.