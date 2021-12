Los virólogos advierten de la transmisibilidad de ómicron: "En tres días contagias, antes era en seis"

No parece que la curva de esta sexta ola vaya aún a doblegarse. Los expertos hablan de que seguirá subiendo hasta mediados de enero. Pero, más allá de eso, los ciudadanos se preguntan qué va a pasar con la variante ómicron y con una pandemia que no parece acabar nunca.

Se contagia mucho pero es más leve, ataca más a los bronquios y no a los pulmones que es donde se complica la enfermedad. Aquí radica la principal esperanza de los científicos. "Ómicron parece que no causa la misma enfermedad y va a llegar el momento el que digamos que covid19 ya no existe, sino que el SARS-CoV-2 produce otra enfermedad que podríamos llamar catarro causado por SARS-CoV-2", subraya el experto.