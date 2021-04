Vicente Larraga, investigador del CSIC, sobre la vacuna de AstraZeneca: "No hay por qué tener ese miedo"

"Yo creo que el nuestro o los otros grupos que están trabajando conseguirán tener una vacuna española", comenta el investigador

En España, unos entran a vacunarse muy tranquilos y, en cambio, otros acuden algo inquietos. En Madrid, el 16% de los que estaban convocados ayer ni fueron, ni cambiaron la cita. En La Rioja o Andalucía no han ido en los últimos días cerca del 20% de los convocados, mientras que en Aragón, Baleares, Canarias y Galicia no han notado ningún rechazo a la vacuna de AstraZeneca después de los cambios de criterio de los últimos días. Los científicos repiten que no hay que tener reticencias porque la vacuna es segura.

Gracias a la vacunación, la mortalidad ha caído en picado en las residencias, también mucho entre mayores de 80 y, también, esta conteniéndose a pesar del repunte de contagios en la población en general. Por tanto: ¿Está justificado tener miedo a la vacuna de AstraZeneca?

En 'Cuatro al Día' se lo hemos preguntado a Vicente Larraga. El científico está dirigiendo el equipo que desarrolla una de las vacunas españolas del CSIC.

-¿Cree que es comprensible que haya gente que no quiera ponerse la vacuna de AstraZeneca?. ¿Qué les diría a esas personas que no han acudido a su cita?: Es normal que algunas personas tengan miedo porque ha habido una cierta confusión. Yo lo que les diría es que no tengan la menor duda, es una vacuna segura y que les va a proteger porque los porcentajes de protección no se refieren a las personas sino que se refieren a las poblaciones concretas. Entonces, las personas están protegidas cuando se vacunan. Sobre todo, prácticamente al 100%, están protegidas de tener una enfermedad grave, de ingresar en un hospital, en la UCI o de fallecer.

-Es verdad que ha habido casos muy puntuales de trombos y, también, lo que sí ha habido es cierta indecisión y división, primero en Europa y luego en el Gobierno a la hora de decidir qué hacer. En su opinión ¿qué se debería hacer? ¿mantener la pauta de vacunación anterior? o ¿cree acertado que se haya cambiado la franja de edad para vacunar a los mayores de 60 años en vez de a los menores?: No es solo el ministerio de Sanidad, es la interterritorialidad, todos los consejeros y todas las comunidades autónomas, más el ministerio de Sanidad. ¿Han decidido hacer eso? Pues mira, es opinable pero yo hubiera hecho otra cosa pero no soy ellos. Lo que ellos han decidido también es razonable. Yo creo que lo mejor es que todo el mundo se entere de que esta vacuna está funcionando muy bien y no hay por qué tener ese miedo.

-¿Cuál es su opinión de las vacunas que tenemos ahora mismo en el mercado?: Son todas buenas. Esa es la verdad. Todas tienen uno u otro efecto secundario pero son todas buenas. Es incomparable el beneficio que producen con los problemas que puedan tener.

-¿Cuándo podremos tener la primera vacuna española, ustedes trabajan en una de ellas, qué diferencias ofrece la vacuna que está desarrollando su equipo con las que hay actualmente?: La nuestra es que es sintética. Precisamente, eso hace que tenga muchos menos efectos secundarios. Eso es precisamente lo que funciona mejor. Hasta fin de año, realmente, vamos a seguir trabajando. Si todo fuera bien, fin de año. Yo creo que el nuestro o los otros grupos que están trabajando conseguirán tener una vacuna española. Tienen que tener en cuenta que esto es un problema que tenemos y que puede durar años. Por eso, que lleguemos a fin de año no es problema importante.