La confusión que envuelve a la vacunación con AstraZeneca: cuál será la ruta que seguirá el Gobierno

El Gobierno recuerda que la primera comunidad que aplazó la vacunación de AstraZeneca unilateralmente, fue esta semana Castilla y León, que en Europa también hay división y, también, hay países que han hecho lo mismo. Lo cierto es que en medio de esta confusión , el Gobierno de España todavía no sabe o no dice que va a hacer con el colectivo de menores de 60 años que se vacuno de la primera dosis ya.

Lo que más confunde a los ciudadanos y a los científicos son los cambios de criterios sobre la edad en la vacunación con AstraZeneca. ¿Por qué ahora no se pone en menores de 60? Porque las trombosis se han dado en jóvenes y, por eso, el Gobierno excluye a esa población. El problema es que la Agencia Europea del Medicamento y muchos expertos no comparten ese criterio. Aseguran que los casos son tan infrecuentes que la decisión no se justifica.