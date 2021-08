La tercera dosis de la vacuna contra el covid, a debate: administrarla o vacunar a los países pobres

España aún sigue estudiando la posibilidad de inocular una tercera dosis de la vacuna. Sanidad no tomará esa decisión hasta dentro de, al menos, una semana y, seguramente, llegue antes de que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento que, de momento, entiende que no hay evidencia que sostenga la administración de una dosis de refuerzo. Los expertos creen que solo debería administrarse a los más mayores e inmunodeprimidos y, también, plantean por qué no se plantea ya distribuirse terceras dosis adaptadas para combatir específicamente la variante Delta.

