Exigen que la vacunación sea obligatoria para los trabajadores de residencias de ancianos

Después de lo vivido durante la pandemia en las residencias de ancianos la mayoría de sus trabajadores se han vacunado pero no todos. Estos empleados no vacunados no tienen la obligación de decir si lo están. Desde las patronales de residencias lo tienen claro y exigen que se obligue a la vacunación. Ahora mismo en España no es legal despedir a un trabajador de estos centros por no estar vacunado.