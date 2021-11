El ciclista que recibió más de cien perdigonazos tiende la mano al cazador que disparó: “Está traumatizado y en shock”

El ciclista agredido ha contado que, tras haberse sometido a una cirugía menor para extraerle parte de los perdigones que tiene incrustados en el cuerpo, ya ha dado de alta, pero reconoce que tiene miedo: “Los médicos internistas me han dicho que no hay certeza de que los perdigones sean de plomo, pero ese el mayor miedo que tengo es que, si lo son, con el tiempo, pueda elevar el nivel de toxicidad y mi cuerpo no pueda reaccionar bien”. Eso sí, ha querido resaltar que fueron precisamente las personas que se encontraban cazando y que dispararon quienes le ayudaron: “Estuvieron conmigo hasta que llegó la ambulancia y la policía”.

El programa ha hablado también en directo con testigo de lo sucedido y amigo de la persona que disparó, que ha explicado que está “traumatizado y en shock”: “Él no era muy aficionado y lo primero que dijo es que no volvería más a cazar, yo estoy dando la cara porque él no puede, él no esperaba lo que sucedió”. Javier ha explicado que es una zona en la que solo se puede cazar durante 20 días, que él iba a disparar al conejo, pero al estar en otra posición vio al ciclista, pero sus compañeros no lo vieron: “Tuvo la malísima suerte que se cruzó en la trayectoria del disparo”.