Nacho Abad, tras escuchar lo que le hacían a los menores en la 'guardería de los horrores': "Me llega a pasar y no sé si me podría contener o no"

Nacho Abad, atónito al recordar lo ocurrido con este caso, se dirigía al padre de este mejor y le decía: "Cuando sospechas que han maltratado a tu hijo, que es un bebé, tiene que dar una rabia enorme, ¿no?" y este hombre respondía: "Da mucha, yo tuve que contener a mi mujer porque el odio era muy grande". Ante estas palabras, el presentador de 'En boca de todos' comentaba: "Me llega a pasar esto en la vida y no sé si me contengo o no, no sé si tengo la capacidad. No se toca a un bebé".