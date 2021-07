Habla la bisnieta de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia: “A mí no me ha gustado mucho la entrevista”

Menchu ha hecho varias declaraciones políticas más, esta vez, sobre dos líderes de ‘VOX’: “Abascal me gusta. Si algo nos va a salvar es VOX , aunque me dan un poco de miedo. La Monasterio me parecía una chica maja, pero está un poco crecida”. Después de que haya salido a la luz este nuevo fragmento, el programa ha hablado con un familiar directo de la “abuelina”, que falleció el pasado martes a los 93 años. Se trata de su bisnieta Carla Vigo, hija de la fallecida Erika Ortiz , que ha dicho lo siguiente:

“Me ha chocado un poco la entrevista, pero conociéndola, puede ser verdad que consintiera en hacerla y que dijera que se publicara después de su muerte para no crear polémica. No creo que ella, estando tres horas con Alejandro en su casa, no supiera que lo que estaba haciendo era una entrevista. A mí no me ha gustado mucho, pero si eso era lo que quería…” , ha concluido.