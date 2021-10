El ataque de un perro de raza pitbull ha provocado graves heridas en cara y cabeza a un niño de cuatro años . Al pequeño le tuvieron que dar 500 puntos, poner 150 grapas y todavía no ha recibido el alta. El perro fue trasladado a una protectora ya que el dueño no tenía ninguna documentación.

‘Cuatro al día’ se ha desplazado hasta Busot, Alicante, para hablar con la familia del menor que denuncia que el perro ha sido devuelto al dueño . “No damos crédito que le devuelvan el perro a una persona así que tenía al animal sin vacunas, sin seguro, no estaba registrado…”, aseguraba la abuela en directo al reportero de ‘CAD’. La madre, todavía compungida, ha explicado cómo sucedieron los hechos.

Además, ‘CAD’ ha conseguido hablar con el hijo del dueño del perro que lamentan lo sucedido y tampoco entienden por qué se lo devolvieron. “Lo hemos tenido desde cachorro, pero no sabemos lo que le pudo pasar al animal. Nosotros nos planteamos sacrificarlo y no entendemos por qué no lo devolvieron. El perro ya se lo ha vuelto a llevar la policía”, asegura uno de los responsables del perro.