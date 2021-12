Avelino de Francisco ha explicado cómo se enteró de lo sucedido y como el médico que atendió a la presunta asesina le confesó todo lo que había sucedido. “Cuando me llamo preguntando si buscábamos a alguien, me dijo que no se creía lo que le había contado, pensaba que era algo fruto de sus problemas psicológicos”, aseguraba el alcalde.