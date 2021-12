Se hace un selfie con un cocodrilo que cree que es de plástico y acaba con un brazo mordido

En el mundo, mueren 400 personas al año por ‘hacerse un selfie’. Este no es el caso pero lo cierto es que ha estado a punto. Un hombre decide hacerse una foto junto a un cocodrilo porque pensaba que, al no moverse, era de plástico. Cuando se acerca al animal, éste le ataca mordiéndole el brazo. Por suerte, fue atendido rápidamente y no sufrió mayor percance.