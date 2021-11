Jorge Alesanco, el español que vive entre leones: "Me consideran uno más de su manada"

Jorge comenzó a relacionarse con estos felinos de forma fortuita cuando su jeep tuvo una avería en medio de la sabana: “Me tuve que parar y bajar del jeep a cambiar una rueda, una manada de leones y leonas se puso a mi alrededor, mantuve la calma, cambié la rueda y ellos llegaron incluso a dormirse a mi lado, me di cuenta de que no me temían, tenían confianza en mí y sabían que yo no era una amenaza para ellos”.