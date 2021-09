Iker Jiménez, de la mayor intoxicación en España: "Científicos y directores de hospitales mantienen que el aceite de colza no fue el motivo"

"Hay médicos que por decir la verdad han sido destituidos"

'Cuarto Milenio' arrancará este domingo a las 22:35 horas en Cuatro con un documental muy especial, 'El Síndrome', que ahondará y expondrá distintas teorías sobre el denominado Síndrome Tóxico desde su aparición en España en mayo de 1981, creando la mayor crisis sanitaria por intoxicación alimentaria de la historia del país.

"Es la crónica de otro tipo de pandemia ocurrida en la España del aperturismo"

Son muchos los expertos, especialistas, médicos y afectados que todavía hoy dudan de la verdadera causa de este síndrome asociado al consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina y desviado al consumo humano, que guarda numerosos paralelismos con la pandemia de Covid-19. “Es la crónica de otro tipo de pandemia ocurrida en la España del aperturismo, en la que de pronto surge un problema con el aceite y miles de personas se ven afectadas”, asegura Iker Jiménez.

Este exhaustivo y minucioso documental, que aborda las teorías mantenidas por científicos que se arriesgaron a ir en contra de la verdad oficial y cuya banda sonora ha sido compuesta por el propio Iker Jiménez, ha requerido tres años de investigación, ochocientas horas de metraje y cientos de entrevistas a afectados, científicos y políticos.

“¿Acertaron también hace 40 años indicando que podía haber sido un accidente de carácter bacteriológico, biológico o de guerra bacteriológica? Nunca lo sabremos”, se pregunta Jiménez, que afirma que “siguen existiendo miles de personas con secuelas irreversibles y también ellos necesitan una respuesta o por lo menos una investigación”.

“Existen líneas de investigación que son irreconciliables 40 años después. Hay bloques de médicos de gran prestigio que no están de acuerdo con qué se produjo el envenenamiento masivo con miles de afectados y centenares de muertos en nuestro país”, apunta el director de ‘Cuarto Milenio’. La explicación a esta sorprendente dicotomía radica, según Iker Jiménez, en que “el síndrome tóxico ocurrido en España es una enfermedad única que no hubo antes ni después y cuyo agente tóxico no ha sido descubierto hoy”.

“Vamos a ver cómo hay médicos que por decir la verdad son destituidos, personas que llegaron quizá demasiado lejos. Veremos cómo, a veces, sin evidencias científicas, se dieron por buenas cosas que luego no eran tales, también cómo los políticos tienen solamente una misión que hace 40 años era igual que hoy: no alarmar. Y por no alarmar se castigó a los que decían la verdad y se dio un discurso que muchos aplaudían estigmatizando al resto”, incide Jiménez.

“Estamos ante una historia absolutamente paralela ocurrida sólo en nuestro país y cuyos secretos duermen todavía en archivos en Atlanta. Y lo que hemos hecho es lo más incómodo: exponer las diferentes teorías con los científicos que las defienden y sus argumentos. Creo que es algo solidario con la historia de España, una muestra de una página oculta de nuestro pasado”.