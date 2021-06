La muñeca vudú que Paz se trajo de su viaje con Calleja

“A Jesús Calleja no le gustó que el cámara y yo quisiéramos traernos una muñeca de vudú, no quería que jugásemos con esas cosas, pero yo solo lo veía como un trozo de trapo (…) El Madrid lo puse en un altar con otras figuras como la virgen del Carmen, la mano de Fátima o el ojo turco (…) Pero cuando a Antonio le llegó la enfermedad una amiga mía le echó las cartas y me dijo que lo que le pasaba venía de África, que si no tendría yo en mi casa algo de África…”.