El equipo de ‘Cuarto milenio’ tiene que parar en seco un aislamiento: “No me encuentro bien, alguien me está observando”

Esta no es una casa con piscina como otra cualquiera porque en esta piscina ocurrió algo terrible . El equipo de ‘Cuarto milenio’ se ha trasladado hasta esta casa marcada para analizar los ecos de ese “algo” que aún permanecen en el lugar.

Tal y como el equipo ha podido saber, las personas que heredaron la casa aseguran que en la vivienda ocurren a día de hoy cosas inexplicables: “Fuimos a pasar allí un fin de semana y mi amigo entró en esa habitación, tocó algo que no debía tocar y empezaron a pasar cosas terroríficas. Se cerraban las puertas, se apagaban y encendían las luces… Yo no he sido capaz de volver por allí”.