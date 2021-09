El doctor Cabrera vivió el 11-S en Nueva York: "Pensé que no salíamos de allí, que había empezado la tercera guerra mundial"

‘Cuarto milenio’ ha contado con el testimonio del doctor Cabrera , el médico forense colaborador en muchos de los programas de Mediaset, y quien vivió en primera personas los atentados del 11-S en Nueva York: “Era nuestro último día allí, estaba con mi familia visitando por primera vez Nueva York cuando mi hermano me llamó para contarme lo que estaba viendo por televisión”.

En aquel primer momento, el doctor Cabrera pensó que se trataba de un accidente : “Pensé que mala suerte, un avión ha chocado contra una de las torres, cuando ocurrió el segundo impacto me di cuenta al instante de que era un ataque terrorista ”.

Cabrera ha explicado que la sensación por las calles de Manhattan era de estupor: “No había gritos, no había carreras, la gente no podía creer lo que estaba pasando”. El doctor asegura que en aquel momento le dijo a su mujer una frase que aún recuerda: “Pilar acostúmbrate a vivir aquí porque no vamos a poder salir, esto va a provocar el inicio de la tercera guerra mundial”.