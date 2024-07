Cara a cara con un médico negacionista en 'Código 10': "Nos está demostrando su profunda ignorancia"

'Código 10' investiga el cónclave negacionista en el que participaría Miguel Bosé junto a Josep Pàmies y debate sobre pseudoterapias

Hablamos con Gabriel Ruiz, que recomienda el MMS, un peligroso químico sobre el que alertan las autoridades sanitarias

‘CAD’ se infiltra en un acto del negacionista Josep Pámies: continúa vendiendo productos milagro pese a las sanciones

El nuevo cónclave negacionista en el que parece que van a participar tanto Josep Pàmies como Miguel Bosé lleva a la actualidad las pseudoterapias y también la supuesta sustancia milagrosa conocida como MM2. En directo en 'Código 10' hablamos con Gabriel Ruiz, médico negacionista, cuyo testimonio rebaten los expertos.

Gabriel es un médico que dicen haber probado esta sustancia a pesar de que las autoridades sanitarias alertan de sus peligros, es más, sostienen que es lo que se utiliza en otras medidas para potabilizar el agua.

Gabriel Ruiz dice no ser negacionista porque cree que todo tiene su lado positivo y negativo, apunta que lleva toda la vida estudiando y, para demostrar su método, explica que tiene 70 años y a pesar de eso participa en carreras de 24 kilómetros.

Hay médicos que recomiendan esta supuesta sustancia milagrosa aunque los expertos aseguran que es lejía doméstica e incluso se ha recomendado a pacientes con cáncer.

En el caso de Gabriel Ruiz, niega haberlo prescrito pero sí dice haberlo tomado en primera persona: "Yo he tomado dióxido de cloro en alguna situación. Cuando estoy un poco sobrecargado, me lo tomo disuelto en agua, como se toman todas las personas cada vez que toman agua potabilizada". .

Es más, cuenta que intentó ponerse en contacto con el colegio de médicos para hablar de sus supuestos beneficios: "No me ha denunciado ni se ha dirigido a mí, yo me he dirigido a ellos para exponerles los valores del dióxido de cloro, del corito sódico, del hipoclorito sódico".

Cree que las enfermedades como tal no existen y que es crucial que una persona que sufra una dolencia resuelva el problema que, en su opinión, la originó. Y, para demostrar su creencia, se preguntaba: "Unos se curan y otros no con el mismo tratamiento ¿Por qué?"

De hecho, Gabriel cuestiona también la existencia del coronavirus: "Yo no creo nada. Un científico no cree nada, un científico ve, analiza, describe y, en base a ello, habla. Yo de lo que no sé, no hablo. No tengo ningún elemento porque no lo tengo para valorar si existe el virus coronavirus".

La opinión de los expertos de 'Código 10'

Los expertos de la mesa de 'Código 10' se enfrentaban a Gabriel. El doctor Jesús Sánchez Martos le preguntaba si alguna vez había visto un virus, el aludido negaba y Martos replicaba: "Entonces, según su teoría, los virus no existen".

Molesto, Gabriel se quejaba de las interrupciones y se preguntaba: "Me han llamado y no sé para qué. Es verdad, tengo 70 años y soy un ignorante. Lo que sí me he dado cuenta que la mayoría de verdad son iatrogénicas", un término que se refiere a efectos adversos en el paciente del tratamiento de un médico y que despertaba el enfado de los médicos en plató.