‘Baila conmigo’ les brindará la oportunidad de convivir en un impresionante chalet co n tres candidatos cada uno de ellos, donde tratarán de encontrar el amor.

Moderna, elegante y minimalista: así es la mansión donde convivirán los dos protagonistas de ‘Baila conmigo’ junto a sus respectivos candidatos. La casa, con todo tipo de lujos y comodidades -suites, extensas zonas ajardinadas, piscina exterior y solárium-, será el principal escenario del dating show. Sin embargo, no será la única localización del programa , ya que los protagonistas no estarán aislados ni incomunicados y podrán atender a sus compromisos sociales y disfrutar de distintos planes de ocio en el exterior.

“Baila conmigo’ es mi primer reality de soltera y deseo que la gente me conozca sin tener a una pareja a mi lado”, afirma ilusionada Lucía. Sobre su participación en el programa, considera que “es la oportunidad perfecta para dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa”. “Tengo ganas de pasarlo bien y conocer a alguien especial. Aunque de primeras parece muy complicado, todo es posible porque siempre he sido muy enamoradiza”, confiesa. Aunque no tiene un prototipo de hombre ideal, se decanta por “los chicos normalillos”.