Judit: "Me gusta más el de la otra mesa"

La primera impresión es muy importante para Judit. "Estás muy flaquito" o "No me ha entrado por ningún sitio" han sido las primeras cosas que ha dicho sobre Armando pero la cosa ha ido a más. Cuando los chicos se han sentado en la mesa ella sido bastante clara: "Me gusta más el chico de la otra mesa", algo que a Armando no le ha sentado muy bien, aunque ha tratado de disimular con una media sonrisa.