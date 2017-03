El 'Xef' Dabiz Muñoz se pone romántico: "Yo tendría hijos ya, pero Cristina no quiere"

El los fogones de 'El Xef' también tiene cabida el amor. Dabiz Muñoz no tiene ningún tapujo a la hora de hablar sobre cualquier tema y ha sido en Singapur, junto a un amigo, cuando ha confesado lo mucho que le apetece tener hijos en este momento de su vida. “La verdad es que quiero ser padre ahora, pero Cristina no quiere, tengo que rogarle que los tengamos”, decía el cocinero. Automáticamente ha aparecido un brazo en la escena haciendo un corte de manga en la cara de Dabiz. Ha querido dejar bien claro que, para ella, aún no ha llegado el momento de ser madre.