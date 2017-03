Dabiz Muñoz: "Mostramos una imagen de la creatividad muy caótica y muy intensa"

Vuelve Dabiz Muñoz y vuelve más renovado que nunca en la segunda temporada de ‘El Xef’. Si en la primera temporada conocíamos el mundo XO de la alta cocina a través de sus ojos, ahora nos muestra cómo es su nueva ambición fuera de España. “Mucha presión, mucha tensión, mucho estrés, pocas horas de sueño y un nivel de exigencia brutal detrás de este proyecto que busca conseguir esos sueños que nos hemos planteado como grupo”, así explica Dabiz su nuevo proyecto, la apertura de Streetxo en Londres.

Su vanguardista propuesta gastronómica aterriza en el tradicional y elitista barrio de Mayfair, y este local se ha convertido en un reto mayúsculo: “Entre Madrid y Londres somos 180 personas trabajando alrededor del proyecto”, explica. Además la capital británica ha supuesto “una catarsis tanto estructural dentro de la empresa como a nivel conceptual”, añade el chef madrileño. Pero de nuevo toca romper moldes y navegar contra las normas más ortodoxas para triunfar porque como él mismo ha dicho es una persona "pasional" que "hace todo al máximo nivel y al límite". "No me pongo límites al comerme el mundo", apunta, y por qué no un Streetxo en Nueva York o un Bistró en París.



Qué veremos

Los momentos más emocionantes de la creación de la nueva carta del restaurante londinense, en permanente estado de cambio; sus constantes peleas con arquitectos y obreros por los retrasos de las obras y los incontables gastos; la búsqueda de un excelente personal de sala capaz de sobrevivir a su nivel de exigencia; el Brexit y el caos con los proveedores españoles y las importaciones; las idas y venidas semanales entre la capital británica y Madrid…. El caos que tanto admira Dabiz está a punto de cobrarse la factura en su nuevo periplo profesional.

La segunda temporada de ‘El Xef’ mostrará el pulso que mantiene Dabiz Muñoz con los elementos en su afán por “comerse el mundo”; las prioridades y preocupaciones de una aventura empresarial se mezclarán con sus pasiones diarias, viajes a extremos tan opuestos como Chicago o Singapur, una vida personal de lo más azarosa y nuevos retos que ya empieza a barruntar en su mente.

Cómo se graba 'El Xef'

Detrás de ‘El Xef’ hay un destacado equipo de redacción y edición preparados para capturar en imágenes la magia y el caos del universo XO de Dabiz. Sin embargo, cuando se trata de filmar su día a día, ese equipo que reduce a la mínima expresión para no adulterar ni invadir el espacio del Xef. David F. Miralles (director del programa y operador de cámara) y Lalo Bachesterra (sonidista) se mimetizan durante los meses de grabación con la sombra de Muñoz.

Silenciosos, prácticamente invisibles y siempre con la cámara al hombro listos para documentar absolutamente todo, David y Lalo han hecho de la agilidad y la capacidad de reacción su bandera de guerra en ‘El Xef’. Sin guiones diseñados, tramas prefabricadas o escenas ensayadas, el ‘docu-xow’ presume de ser un permanente “aquí-te-pillo aquí-te-grabo” pensado y adaptado al ritmo de vida y trabajo de Dabiz Muñoz.