Dabiz Muñoz, a su barman de Diverxo: “¿Qué p*** m***** es esto?”

En Diverxo no todo son alegrías… Hace tiempo que Dabiz Muñoz ha notado que los cócteles de Nico, el bartender ejecutivo del restaurante madrileño, ya no son lo que eran. “Los cócteles están malos, no se parecen en nada a los que ideamos en un principio, no me gustan”. Así de directo ha sido nuestro chef con el encargado de los cócteles en Diverxo. Uno a uno, Nico ha elaborado todos los combinados de la carta ante la atenta mirada (y paladar) de Dabiz Muñoz. Tras algún que otro rapapolvo, finalmente Dabiz se ha quedado a gusto con el resultado: “La gente viene aquí a comer de diez, pero también a beber de diez”.