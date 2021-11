Elden Ring: lo que se puede sacar en claro, y en oscuro, de su vídeo de gameplay

Con el gameplay de Elden Ring visto creo que se puede decir que estamos ante uno de los juegos más completos de From Software y, a priori, una adaptación del género Soulslike al mundo abierto como no se podía haber imaginado. Primero, ahí va el extenso vídeo de gameplay del juego:

Lo mejor del gameplay que se ha mostrado es, sin lugar a dudas, las diferentes mecánicas que difieren con la fórmula clásica y que casi parecían una seña de identidad, rota con Sekiro y que usa a este último para recomponerla dándole mucha importancia a algo que era inaudito, la movilidad . Desde luego tiene sentido, un mundo abierto en el que no haya un medio de transporte rápido es un engorro, pero eso es lo de menos, lo de más viene reflejado en como se pueden plantear los combates. Elden Ring no va a ser un juego en el que vayamos a jugar de una manera toda la partida y eso se nota.

Si no podemos dejar de hablar de las posibilidades que nos ofrece Elden Ring es por la sencilla razón de que no nos han enseñado mucho más, cosa normal en 20 minutos cargados de mecánicas nuevas. Si embargo hemos podido echar cierto vistazo a lo que podría ser el mapa, una parte al menos, y no da la sensación de ser pequeño, aunque tampoco excesivamente grande. Aunque esto habrá que valorarlo en el momento pues si se añaden las mazmorras, cuevas y demás agujeros infectos que parecen poblar el mapa, seguramente tengamos muchas horas de exploración.