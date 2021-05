Impresiones de Deathloop: enganchados en el bucle

El juego nos traslada a la misteriosa isla de Blackreef, donde una avanzada instalación mantiene la isla en un bucle de tiempo infinito donde no pasa más allá de un día y donde, con cada muerte, vuelves a reiniciar el ciclo. El futuro está en manos de dos asesinos que luchan entre sí, uno Colt (nuestro protagonista) lucha por romper el bucle, y su archienemiga, Julianna , lucha porque el bucle se mantenga activo y se repita una y otra vez. Como nos explicaron sus responsables, el juego nos anima a explorar la isla, desentrañar su increíble y misteriosa historia y aprender en cada uno de los ciclos . Moriremos sí, mucho y una y otra vez, pero podremos aprender de cada muerte y de cada ciclo, además de hacer aumentar nuestro poder para avanzar un poco más y conseguir nuestro objetivo.

En el extenso gameplay que pudimos disfrutar vimos cómo el jugador se despertaba, en la piel de Colt, en medio de una playa al principio del juego . Es una playa de la isla de Blackreef y nuestro personaje tiene amnesia, no se acuerda absolutamente de nada . Ni quién es, ni qué hace en ese extraño lugar. Eso sí, los recuerdos aparecen dispersos en su mente y aparecen con palabras escritas en pantalla. Así, estos recuerdos nos animan a seguir adelante, nos recuerdan que ya hemos estado aquí o nos gritan que “sabemos el código” cuando nos encontramos ante una puerta cerrada con un código de seguridad. Colt necesita necesita matar a ocho Visionarios, unos personajes especiales que controlan lo que ocurre en Blackreef , antes del final del día para romper el bucle. En frente tendremos a la asesina Julianna Blake , que tratará de matarnos para impedirlo. Durante el fragmento de gameplay que nos mostraron los responsables del juego vimos el intento de Colt de matar a uno de estos visionarios, Aleksis Dorsey , que daba una fiesta de máscaras en su mansión de Blackreef. Ver a Colt atravesar sus habitaciones y deshacerse de los asistentes enmascarados, mezclando el manejo de varias armas y el uso de distintos poderes (de los que luego os hablaremos) resultó de lo más espectacular.

Uno de los elementos más curiosos de Deathloop es que cada bucle se divide en cuatro franjas temporales: mañana, mediodía, tarde y noche, y podremos visitar las cuatro franjas en cada ciclo. Hay que dejar claro que no hay un límite temporal, ningún temporizador, que nos marque el tiempo máximo para permanecer en cada franja temporal. Esto nos permite visitar un mismo lugar de Blackreef en los cuatro momentos del día y aprender lo que ocurre para volver en otro momento a cumplir alguno de nuestros objetivos. La isla está dividida en cuatro barrios: The Complex, Updaam, Fristad Rock y Karl’s Bay.



En el vídeo de gamplay que nos mostraron, ubicado en el barrio de Updaam, el jugador visitaba la zona por la mañana y asistía a los preparativos de la fiesta que se estaba preparando para la noche. Al no encontrar a su objetivo, Colt vuelve por la noche y podemos ver cómo ha cambiado todo, la fiesta está decayendo y vemos caos y suciedad por todas partes, con la mayoría de los personajes borrachos. Esto le permite esquivar a la mayoría de ellos y penetrar en la mansión para pillar a la mayoría desapercibidos.