Análisis The King of Fighters XV: El retorno de un clásico de la lucha

La clásica saga de lucha The King of Fighters vuelve por la puerta grande con un homenaje al género

Los viejos rockeros nunca mueren y si hablamos en términos de entregas de lucha, parece que muchas se mantienen y de tanto en cuanto continúan apareciendo para dar una alegría a los amantes del género. Street Fighter, por ejemplo, siempre ha sido una saga muy propensa a recibir revisiones y contenidos, algo que pudimos comprobar con su cuarto episodio y que aparentemente con la quinta entrega se ha detenido un poco. A la espera del sexto episodio, muchos de los fanáticos de Capcom siguen viendo como otros tándems lanzan y suman más capítulos a su haber. Por ejemplo, Guilty Gear Strive, el desarrollo de Arc System Works regresó por la puerta grande tras varios años de ausencia dando un arcade de lucha de mucho nivel.

Dragon Ball también continúa dando muchas alegrías junto a Cyberconnect2, al igual que producciones basadas en animes emergentes como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Naruto o Boruto entre muchos otros. Como podéis comprobar el género de lucha suma y sigue, así como captando adeptos. Pero... ¿Qué ocurre con otras franquicias clásicas? Cierto es que sus desarrolladoras las tratan con mucho mimo y empresas como Capcom o SNK prefieren tomarse su tiempo para sacar productos completos y muy equilibrados. De esta forma, SNK Playmore ha dado luz verde para lanzar en consolas de nueva y pasada generación The King of Fighters XV, el decimoquinto episodio que llega tras casi seis años de ausencia si contamos el lanzamiento de The King Of Fighters XIV, sin contar su Ultimate Edition que llegó hace apenas un año.

Tras algunos retrasos y posponiendo su lanzamiento al máximo para pulirlo todo lo posible, The King of Fighters XV está disponible en tiendas para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Viene con la lección bien aprendida de su predecesor, con un producto muy equilibrado en cuanto a sus luchadores y manteniéndose fiel a sus cánones, además se hacerse accesible a los jugadores más novatos. Ahora es el momento de que transformes tu propia casa en un auténtico salón recreativo y disfrutes de grandes figuras de la lucha.

Cambios justos que lo hacen más amigable

Aquellos que sean más expertos en la materia, siempre hablando de la serie The King of Fighters XV, ya pudieron disfrutar en su fase beta de algunas de las premisas por las que apuesta el decimoquinto episodio de la franquicia. SNK Playmore apuesta por una jugabilidad clásica, pero sin dejar de lado a las nuevas incorporaciones al mundo de los videojuegos. Aunque, eso sí, cayendo por su propio peso el público objetivo de este título que son los expertos en el género. Regresando a su fase beta, pudimos ver inicialmente que se incluían novedades como un sistema de combos automatizados e incluso ataques más intuitivos. Esto continúa estando dentro de la formula, pero eso sí, no empaña para nada lo que el usuario de siempre busca: largas cadenas de combos, usar su arcade stick y a los personajes clásicos.

SNK Playmore viene con la lección aprendida, no nos cansaremos de decirlo durante este texto, introduciendo novedades jugables y desechando aquellas que fueron más criticadas. Como siempre, su modo Historia bebe y continúa por los mismos derroteros que se vieron en The King of Fighters XIV, seleccionando un equipo de luchadores y donde habrá que enfrentarse a ocho combates seguidos para demostrar quién es el mejor del ring. Es cierto que The King of Fighters no ha sido una franquicia que le ha dado una profundidad a los diálogos o sorpresas en su historia, algo que de nuevo no ocurrirá y que su trama argumental servirá como una mera excusa para introducirnos en el escenario y combatir contra todo aquel que se interponga en nuestro camino. Eso sí, se cuentan con algunas secuencias con imágenes estáticas y dobladas donde los personajes conversarán y se desafiarán. Esto ocurre en momentos puntuales, ya que muchos equipos se generan aleatoriamente, pero en los momentos más importantes y con equipos hechos a propósito para seguir el camino de la trama sí que se producirán estas secuencias.

Un completo homenaje a los jugadores veteranos

Sí que es cierto que se premia a aquellos que unan a aquellos que guarden alguna relación entre ellos, pero para evitar caer en spoilers os proponemos que lo descubráis por vuestra propia cuenta. Esto lleva a desbloquear finales especiales que, si bien no llegan a dar una historia muy profunda, sí que otorgan cierta diferencia a lo que podréis ver con equipos estándar. Todas estas secuencias quedan almacenadas en la Galería del título que regresa una vez más para que los jugadores recuerden los momentos más impactantes.

Sus modalidades de juego se han visto reducidas respecto al episodio anterior, dando una estructura más simplificada, accesible y yendo al grano. Junto al comentado modo historia también encontramos el enfrentamiento contra la consola u otro jugador, un tutorial en el que aprender las mecánicas básicas, el clásico entrenamiento donde practicar los movimientos de un personaje y las misiones, donde ejecutar combos y cumplir complicados objetivos. Esta última modalidad sí que se encuentra a la altura de lo que los jugadores más acérrimos a la saga buscan, siendo muy exigente y al mismo tiempo desafiando a conocer los movimientos y mecánicas de cada personaje. Como novedad queremos destacar una en concreto, la posibilidad de crear torneos locales y en los que enfrentarse a numerosos jugadores. Este crea una estructura de enfrentamientos donde con al menos dos mandos se tendrán enfrentamientos entre usuarios y personajes controlados por la consola y con la dificultad elegida.

Mejor con stick arcade

Ahora centrémonos en otro de los puntos verdaderamente importantes: los personajes. SNK Playmore ha querido poner la carne en el asador y desde su anuncio hasta la llegada ha ido confirmando poco a poco personajes que irán apareciendo en los combates. Son muchas las decenas que hemos ido conociendo a lo largo de la historia y esta selección se ha llevado hasta los 39 luchadores, formando 13 equipos de tres. Kyo, Iori Yagami, Mai Shiranui, Terry y Andy Bogard... estos son unos de los muchos regresos de los más famosos y que prometen enfrentamientos en los que saltan chispas. Por otra parte, mencionamos a nuevas incorporaciones como Isla y su compañera Dolores o Krohnen, que suman así la triada de novedades. Tampoco queremos estropearos la sorpresa del plante, pero si sois fanáticos de entregas como KOF 96', King of Fighters 2001 y King of Fighters 2002, os sorprenderéis de algunos regresos. El plantel además irá creciendo con el paso de las semanas a través de sus contenidos descargables, teniendo confirmada su Temporada 1 donde llegarán doce más.

Centrándonos en sus mecánicas jugables The King of Fighters XV continúa siendo igual de complejo y destinado al competitivo como siempre. Combos complejos de ejecutar, un sinfín de ataques que combinar, cancelaciones de movimientos, defenderse a toda velocidad y muchos más. Puñetazos, patadas, ejecuciones en cualquier dirección que generan un ataque distinto, pulsar varios botones a la vez e incluso mantener durante unos segundos un comando para ejecutarlo eficientemente. Nuestra experiencia con el título ha sido a través de mando, pero percibimos que utilizar un Arcade Stick mejora mucho las cosas, pudiendo desatar el frenetismo con total libertad y dando una experiencia mucho más clásica.

Entre las novedades en cuanto a movimientos encontramos los movimientos EX, técnicas que aumentan en poder en momentos concretos y que llegará al aumentar unas barras de energía especiales que se acumulan encajando y recibiendo golpes. Esto no es algo como lo visto en otros títulos de lucha que pueda ejecutarse al llenarse completamente dado que al encontrarse por la mitad se puede activar con total libertad. A esto sumamos su conocido modo Max, que aumentan el poder de los golpes pudiendo romper incluso la guardia. Se han añadido cuatro tipos de saltos distintos con los que dar más libertad a la hora de esquivar e incluso nuevos mecanismos de contraataques. Los combos automáticos son otra de las adiciones para hacer un poco más sencilla la vida a los jugadores más novatos, generando combinaciones con tan solo pulsar unos cuantos botones. Realizar estos no son comparables con los combos con combinaciones más complejas, siendo estos últimos mucho más poderosos.

Un gran cambio en lo técnico

No podemos pasar desapercibido el gran trabajo de SNK Playmore en cuanto a la instauración de un consistente código de red a la hora de jugar online. Este proporciona una serie de partidas estables contra contrincantes de todo el mundo, sin retardo y otorgando partidas con mucha fluidez, aunque esto no quita que en algunas ocasiones se tengan otras con la presencia de algo de lag. No es algo habitual pero sí que se percibe en partidas contadas.

Algo digno de mencionar es también el importante trabajo técnico que se ha realizado en The King of Fighters XV, llevando los diseños y modelados de personajes a las tres dimensiones con una gran implementación. No sólo se les ha dotado de un mayor realismo conservando su personalidad, sino que ahora lucen con unas animaciones realmente fluidas y sin resentirse sus 60 frames por segundo en los momentos más exigentes. Los escenarios también lucen espectaculares, siendo también en 3D y con una gran cantidad de vida en ellos, con personajes moviéndose en todo momento, interactuando entre ellos e incluso reaccionando al combate. Su banda sonora es espectacular, sumando grandes títulos de estilo rockero, con ritmos pegadizos e instrumentaciones sobresalientes.

En definitiva…

The King of Fighters XV ya está en las tiendas y ha protagonizado un regreso más que notable. Se proporciona una experiencia de lucha que apuesta por lo clásico, pero al mismo tiempo implementa innovaciones que gustarán tanto a los más veteranos como a los novatos, con sistemas que hacen el iniciar las andanzas en el género de una forma mucho más amigable. Se ha tenido en cuenta todo el feedback por parte de la comunidad y se han eliminado modalidades que, si bien no terminaron de cuajar y reemplazándolas por menos cantidad, pero mejor contenido. Un plantel con muchos personajes y en completa expansión, una buena selección de escenarios y un online muy divertido hacen de este nuevo episodio una entrega más que recomendable para los fanáticos del género de lucha.