Análisis de Never Alone: Arctic Collection, la aventura indie en Alaska llega a Nintendo Switch

Upper One Games y E-Line Media continúan ampliando el catálogo independiente de Nintendo Switch . En esta ocasión los jugadores del sistema híbrido ya cuentan con la posibilidad de disfrutar de un título que si bien cuenta ya con algunos años continúa siendo una de esas pequeñas joyas del género. El ganador de un premio BAFTA regresa con su Artic Collection , completamente adaptada en sus aspectos técnicos y con la posibilidad de disfrutarla en cualquier lugar.

Una de las grandes peculiaridades de este desarrollo la hallamos en que la aventura ha sido creada con el apoyo y la colaboración de los nativos de Alaska , denominados como Iñupiat. Quienes mejores para apoyar en la creación de una historia que ha sido transmitida generación tras generación y que sumerge en el papel de estas personas. Lanzado originalmente en el año 2014 y llegado a numerosas plataformas como PlayStation 3, Xbox One, Wii U, PC y dispositivos móviles, es ahora el turno del sistema híbrido .

Todo lo que transmiten los Iñupiat es sabiduría y enseñanzas que han pasado a lo largo de los años. Creencias e historias reales en las que se basan los personajes con un profundo trasfondo. El trabajo que han realizado Upper One Games y E-Line Media en la documentación han sido magníficos. Sus desarrolladores han investigado e incluso entrevistado a nativos reales de esta tribu y que sumergen mucho más en el juego. Esto, acompañado de los gélidos escenarios que habrá que recorrer durante las breves horas que dura el título transmiten muchas emociones.

Plataformas dentro de un entorno en dos dimensiones junto a Nuna y el Zorro son el principal atractivo de Never Alone: Arctic Collection , integrando dentro de estas fases pequeños puzles. Ambos tienen una serie de habilidades con las que cooperar. Nuna tiene manos prensiles con las que empujar objetos, subir y escalar en salientes, alzarte por escaleras, lanzar algunos objetos como bolas de nieve o propulsarte a través de cuerdas. Fox también cuenta con otras realmente interesantes como son la escalada por las paredes , ayudando a Nuna a lugares que para ella son inaccesibles o interactuar con espíritus. Hablar con ellos es algo realmente bello y útil, proporcionando más información sobre objetivos e historia al mismo tiempo que transmitir mensajes más que interesantes.

Estando ante un plataformas bidimensional uno de los puntos más demandados por la comunidad de jugadores es tener unos controles pulidos y precisos , algo que la desarrolladora ha sabido implementar notablemente. Esto es algo que notamos sobre todo en los momentos en los que saltar entre salientes, sin fallar en los momentos más importantes . Si que notamos en algunos momentos algo de lag, no es algo que resulte realmente problemático a la hora de jugar pero que si puede precipitar alguna que otra vez el personaje al vacío.

A parte de realizar saltos de un lado a otro habrá que evitar ser llevado por el viento , teniendo que agacharse para evitar ser llevado por esta tormenta. Otro punto concreto de las plataformas son aquellas superficies quebradas por el hielo y en la que manteniéndose durante unos segundos precipitarán al vacío. Cooperar entre ambos personajes alternando siempre que se quiera será una tónica frecuente en el juego, usando al zorro para acceder a zonas que Nuna no puede o despejar el camino con esta. Puedes jugar tanto de forma individual alternando entre personajes en el momento deseado como en cooperativo con otro jugador de forma local.

Esta tónica también es algo común dentro de los puzles, primando la interacción entre Nuna y el zorro al mismo tiempo para acceder de un lugar a otro, mover objetos o llegar a zonas aparentemente inaccesibles. En algunos momentos también habrá que pulsar interruptores junto con tu compañero animal, teniendo que proporcionar comandos con órdenes para que permanezca en su sitio y no vuelva tras los pasos de Nuna. Es aquí donde si hemos encontrado algunos problemas , no respondiendo bien la inteligencia artificial en cuanto se juega de forma individual. En ocasiones únicamente se limite a reproducir los movimientos que ejecutamos, careciendo de cierta independencia que le haga saltar sin que lo hagamos antes, por poner un ejemplo.

En materia técnica es un título que ha envejecido de forma correcta con el paso de los años. No debemos olvidar que este fue desarrollado con el motor Unity. Never Alone: Arctic Collection incorpora modelados tridimensionales de los personajes dentro de entornos en 2D, contando con efectos y detalles trabajados como los reflejos del hielo, las huellas que dejan los personajes caminando por la nieve o el resquebrajado de zonas que son pisadas.