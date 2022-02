Análisis de Dynasty Warriors 9: Empires: estrategia militar y cientos de enemigos para aporrear

Reescribe la historia de los Tres Reinos y participa en batallas míticas con cientos de enemigos en pantalla

La saga Dynasty Warriors sigue ofreciendo su experiencia musou con un elemento más táctico, ahora en la nueva generación de consolas

Una de las sagas más longevas de Koei Tecmo vuelve al mundo de los videojuegos. Es muy complicado no haber escuchado nada de Dynasty Warriors y su amplio catálogo de capítulos. Desde hace algo más de dos décadas que contamos con títulos de este conocido título que entremezcla los géneros de acción y musou. Este ha sido precursor de infinidad de spin-off y que han cogido prestados muchos de los elementos para adaptar series de animación como es el caso de Dynasty Warriors: Gundam, la franquicia Zelda con Hyrule Warriors, el anime de los famosos piratas con One Piece: Pirate Warriors o algo parecido pero diferente con Fist of the North Star: Ken's Rage.

Sin dejar de lado la saga principal, el noveno de los capítulos llegaba en el año 2018 siendo la última de las entregas en llegar de forma exclusiva a la pasada generación, siendo este Dynasty Warriors 9: Empires el capítulo en aparecer entre generaciones. Cierto es que tras la llegada de múltiples entregas la saga pueda verse algo saturada y dar la sensación de repetirse y no ofrecer las novedades suficientes capítulo tras capítulo. Si has pensado esto, no estás en lo cierto, ya que Dynasty Warriors 9: Empires ofrece secuencias de acción y hack and slash, pero al mismo tiempo introducir elementos estratégicos dentro del universo de su noveno capítulo.

La desarrolladora no ha querido dar de lado algo que a su público le encanta, los combates contra cientos de enemigos a través de hordas y como no, machacar mucho el botón y descargar dosis de adrenalina. Ya sea con tus numerosas armas, personajes seleccionables y dirigiendo como siempre a tu ejército, tendrás que salir victorioso. Forma alianzas, conviértete en un auténtico estratega y déjate llevar por el universo de la novena entrega, pero con un estilo algo diferente.

Mayor protagonismo a la estrategia

Como es habitual en la saga, nos situaremos en la era medieval china, concretamente nos trasladaremos a un universo que se centra en la conocida novela del Romance de los Tres Reinos, conocido en inglés como Romance of the Three Kingdoms. Esta novela histórica escrita por Luo Guanzhong cuenta muchos de los hechos que reviviremos en su modo principal, que ejercerá de trama argumental. En esta ocasión se divide en ocho campañas diferentes y que se centran en hechos de la historia del país, como la Batalla de Guandu entre otros. A parte de estos niveles centrados en la cultura asiática también existe una modalidad en la que se fusionan personajes de todas las líneas históricas dando algo completamente diferente e inesperado.

Si por algo destaca la franquicia es por la gran cantidad de personajes a disposición del jugador y tendremos casi una centena de generales y gobernantes de diferentes rangos, los cuales pueden ejercer diferentes papeles dentro de esta guerra. Dynasty Warriors 9: Empires no se basa únicamente en salir a la batalla y repartir golpes a diestro y siniestro, sino que habrá que tomar una serie de decisiones y definir estrategias. Habrá que realizar elecciones sobre asuntos de tu imperio, ser diplomático, tratar bien a tus tropas como alimentarlas con una mayor cantidad de ración de comida, pensar en política e incluso formar parte del consejo de guerra. Todas estas decisiones se toman en periodos de seis meses, donde el consejo se reunirá nuevamente y podrás medir si las medidas tomadas han sido acertadas.

Es por ello que el toque estratégico entra desde el primer minuto y sin salir a combate. Imaginad si tus tropas no son alimentadas de manera adecuada o incluso no reciben un entrenamiento adecuado. Estas serán mucho más vulnerables a los ataques enemigos y en un abrir y cerrar de ojos te encontrarás solo ante el peligro. ¿Qué puede significar esto? Muy sencillo, perder los territorios por los que vas a luchar. Mientras sean ganados todo irá bien, teniendo la posibilidad de desarrollar tus propias planificaciones en estos para crear rutas comerciales, definir plantaciones agrícolas o forjar alianzas con otros reinos. Pero cuidado, cualquier descuido invadiendo otro territorio puede llevar a que ataquen otro conquistado previamente, por lo que el juego estará siempre en movimiento y habrá que estar siempre atento.

Profundidad e impacto en la toma de decisiones

La profundidad en cuanto a toma de decisiones es muy amplia, llevando muchos más minutos en organizar todo de forma previa al combate que el tiempo que se estará luchando contra el enemigo. Es una forma distinta de jugar, teniendo un componente muy estratégico realmente divertido ya que cada decisión que se tome tendrá un impacto realmente vistoso en el combate. Aunque eso sí, no se deja de lado el aspecto musou que caracteriza a la franquicia, aunque si de una forma más limitada. Por ejemplo, se han eliminado los objetivos secundarios y únicamente entraremos en la labor de derrotar al enemigo. La estrategia continúa patente justo antes de acceder al combate, teniendo el consejo de guerra con la opción de tender emboscadas e incluso estudiar la zona de combate antes para conocer recovecos o saber cuáles pueden ser los lugares más propensos a sorprender al enemigo.

Ahora bien, ¿dónde reside la diferencia entre la saga principal y Empires? Muy sencillo. La clave de la victoria será realizar un asedio al castillo enemigo donde habrá que derrotar a los comandantes enemigos. Aquí entra las mecánicas de hack and slash donde hacer frente a grandes hordas de enemigos. En este punto sí que se mantiene toda su esencia, controlando al personaje que deseemos y machacando el botón para ir derrotando a todo ser viviente que se cruce en tu camino. Al mismo tiempo, se tienen comandos rápidos con los que dirigir a tus soldados con órdenes como definir una agrupación, atacar a un tipo de rival concreto o simplemente replegarse. Son muchas las opciones al igual que las habilidades de combate, residiendo en las armas y ataques cargados que despejarán de soldados tu alrededor.

Asedia castillos y conquista territorios

Una vez se asedie un castillo y se gane la batalla regresaremos al punto estratégico, en este caso con la posibilidad de lanzar tentativas a oficiales y soldados de alto rango del bando contrario para que se unan a ti. ¿Se resisten? Puedes tomar la decisión de ejecutarlos o simplemente ser más incisivo. El obrar en detrimento de tu reino hace que se ganen puntos de experiencia con la posibilidad de subir de rango y recibir más títulos nobiliarios. Esto a su vez extiende mucho más las opciones en la toma de decisiones.

Como podéis ver, Dynasty Warriors 9: Empires no deja de lado las mecánicas de hack and slash y musou, pero da una mayor importancia a la definición de estrategia y la navegación por numerosos menús para que se tenga en cuenta prácticamente cualquier punto de la política e invasiones. Este estilo de juego está destinado para aquellos que dan mayor importancia a planificar y ser más estrategas, mientras que puede decepcionar a aquellos que busquen una experiencia más directa y desenfrenada. Se tienen a disposición ocho capítulos distintos donde tomar todo tipo de personajes, pero creemos que la tónica puede volverse repetitiva con el paso de las horas al no ofrecer algo realmente distinto a la hora de planificar.

En cuanto a lo técnico, hemos de decir que en consolas de nueva generación le cuesta hacer frente y cargar tantos elementos en pantalla, sacrificando en muchos momentos la tasa de imágenes por segundo en detrimento de su rendimiento. Tenemos dos modalidades, donde se priorizarán los FPS a la resolución mientras que otro con 30 imágenes por segundo y una menor definición. Eso sí, tenemos que hacer una especial mención al notable diseño de personajes que Koei Tecmo ha creado, no es para menos lo bien que se integran dentro del conjunto y dotando a los oficiales y altos rangos con una personalidad única. Los escenarios tienen un tamaño bastante amplio, pero nada que ver con la franquicia principal. Otro punto a mencionar son los trabajados efectos de sonido y su doblaje al japonés que sumergen de lleno en la batalla.

En definitiva...

Dynasty Warriors 9: Empires se convierte en una fenomenal alternativa a la saga principal. La inclusión de elementos más estratégicos, eficientemente equilibrados y que muestran un impacto real en las batallas son algo totalmente satisfactorios, sobre todo para aquellos fanáticos de la estrategia. Una versión más minimizada de los elementos musou y de acción podrían llegar a decepcionar a aquellos que busquen un juego más directo y que sumerja de lleno en los combates. No obstante, tiene un buen equilibrio entre estrategia y acción, dando algo distinto que a pesar de esto se torna repetitivo con el paso de las horas.