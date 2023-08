Análisis de Disney Illusion Island, el Disneyvania pacifista

Otra demostración de esto mismo lo vemos en el hecho de que no existe un sistema de combate en el juego de Dlala, y nos limitamos a esquivar obstáculos y enemigos, mientras resolvemos algún pequeño puzle extremadamente simple. La excepción serían los combates con los jefes finales, aunque los protagonistas de la aventura no atacan directamente a estos, sino que interactuan con el escenario para que los malos del nivel vayan sufriendo paulatinos daños.

¿Cómo combate Disney Illusion Island la monotonía, si tiene tan poca dificultad? Pues ofreciendo montones de secretos, ampliando las habilidades de los protagonistas constantemente y, además, ofreciendo un sistema de control de lo más pulido. De esta forma al jugar en compañía se eliminan las fricciones y solo queda espacio para las risas y la diversión. Eso sí, no esperéis que el juego haga nada espectacular o novedoso en términos de jugabilidad, diseño de escenarios, etc. Sin embargo, esto no es lo más importante en la producción de Dlala, y no debería ser óbice para que no se disfrute del juego.