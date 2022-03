Análisis de Atelier Sohpie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Atelier Sohpie 2 mejora y profundiza su sistema de combate y llega en un tono general más accesible a todos los jugadores

Los fans de la saga se encontrarán como en casa con esta entrega

Koei Tecmo y Gust continúa explorando nuevas fórmulas con una de sus sagas más queridas de rol y estética anime. Atelier Sohpie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream no solo busca ser un capítulo más, continuista y no aportar cosas nuevas sino al contrario, transportar a un universo totalmente innovador con más mecánicas, novedades y sobre todo dar todo lo que los fans de la franquicia llevan pidiendo.

Atelier Sophie en su primer capítulo proporcionó grandes y buenos momentos a los usuarios amantes del JRPG en el año 2015 y han tenido que esperar un tiempo para ver con sus propios ojos el segundo episodio. Otras entregas de la saga como han sido Atelier Ryza dieron cosas distintas, como un elenco de personajes diferentes y mecánicas que se desmarcan de la saga que nos centra hoy pero que sí han querido acercar un poco más a aquellos que quieren sumergirse en el universo de Atelier.

De esta forma, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dreams ya se encuentra disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC proporcionando una secuela directa que encantará a los que disfrutaron de la primera entrega al mismo tiempo que dar una historia diferente y que no requiere obligatoriamente haber terminado Atelier Sophie: The Alchemist of The Mysterious Book. Si eres amante de las atmósferas mágicas al más puro estilo "magical girl", una experiencia rolera y mecánicas profundas de combate, permanece atento a las siguientes líneas.

Un onírico nuevo mundo

Si por algo destaca la historia de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dreams es por su simplicidad, permitiéndonos rápidamente ponernos en el papel de las protagonistas y dejándonos sumergir en esta auténtica atmósfera. Sophie y Plachta abandonan el pueblo natal de la primera, conocido como Kirchen Bell y para sorpresa hallarán la presencia de un árbol que Plachta había visto en uno de sus sueños. ¿Casualidad o una señal de mal agüero? Al acercarse ambas serán absorbidas por un vórtice que las transporta a Erde Wiege. Sophie despierta y confusa escucha a través de esta aldea el nombre de Plachta, pero su sorpresa será el encontrar una joven alquimista que comparte el mismo nombre, pero no será su amiga.

Ahora es el momento de embarcarse en una aventura dentro de un mundo en el que Sophie ha caído contra su voluntad y en el que aparentemente sus habitantes sí conviven con libre albedrío. Es el turno de unirse a un nuevo grupo de personajes como Ramizel Erlenmeyer, una aspirante a alquimista y muchos otros para dilucidar como regresar a su hogar. Muchos son los frentes que se abren en los primeros minutos de aventura que a través de una narrativa que se irá desgranando poco a poco proporcionará varios giros en los acontecimientos y muchas emociones.

Si por algo destaca Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dreams es por incluir un mundo con unas amplias dimensiones y con los suficientes elementos con los que interactuar para explorar a nuestro antojo. Esto era una de las peticiones expresas por parte de la comunidad de fans y que Koei Tecmo y Gust han querido brindar a los más fieles. Es por eso que el usuario gozará de la libertad justa para ir recorriendo el universo que propone el juego al mismo tiempo que es el propio jugador quien irá marcando los tiempos y el ritmo para explorarlo a su antojo. Una de las novedades reside en la presencia de obstáculos ambientales y climatológicos, por lo que no será nada raro hallar ríos que corten el paso. El clima es otro de los puntos más interesantes, contando con zonas prácticamente inaccesibles por el frío o el calor, algo que podrá ser solucionado con unas piedras denominadas Dreamscape y que realizarán cambios de forma inmediata. Esto puede hacer, por ejemplo, que el río se seque o simplemente el escenario sea habitable.

Síntesis de combate y alquimia

Como es obvio, la alquimia y el combate por turnos es una de las bondades de esta secuela de Atelier Sophie. En líneas generales Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dreams es una entrega que además de contentar a los más fieles también busca atraer a un nuevo público, por lo que se ha reducido su dificultad haciendo más accesible el luchar y ganar a los enemigos. Un cambio importante a la hora de combatir es la presencia de seis personajes que utilizar en cualquier momento del combate. Estos pueden ser divididos en tríos, eligiendo unos que se encuentren en disposición de atacar mientras que otros esperarán su turno.

Que todos no se encuentren en la arena de combate no implica que puedan participar ya que en momentos concretos podrán ejecutar movimientos en grupo que producirán un daño más que cuantioso. Como consejo, una buena defensa también es un gran ataque, por lo que se tienen disponibles otros totalmente defensivos que evitarán daños en cuanto los enemigos ejecuten una habilidad contra el jugador. El toque estratégico también se encuentra en el momento que el enemigo contraataque, teniendo la posibilidad cuál de los personajes que se encuentren en el escenario o en reserva recibirá el golpe. Esto proporciona una gran libertad debido a que cada avatar es un auténtico mundo, siendo proclive a resistir mejor a hechizos mágicos o por otro lado a golpes físicos.

Por parte de los ataques que pueden ser realizados por parte de nuestro equipo de alquimistas estas se dividen por físicas, mágicas y grupales. Estas últimas deben ser ejecutadas una vez se haya cargado una barra de energía que irá llenándose conforme se realicen movimientos individuales con cada personaje. Creemos que esta se llena excesivamente rápido, pudiendo ejecutar varias de estas habilidades constantemente, restando bastante dificultad a los enfrentamientos. La presencia de esta barra que carga los movimientos especiales es una excusa para querer equilibrar el uso de estos al mismo tiempo que limitarlos a un número de veces concretas por combate, pero el tiro ha salido por la culata dado que al cargar con tan pocas acciones harán que se usen constantemente y provocar que se salga victorioso de los enfrentamientos prácticamente siempre.

Recopila, combate y mejora

Los personajes también tienen sus propios movimientos definitivos, denominados como Dual Triggers. Estos se desbloquean una vez obtengamos un determinado nivel y se usan tanto para atacar como para defenderse, por lo que sumando todo esto al conjunto hacen que los combates sean excesivamente accesibles para el jugador novato. La alquimia es harina de otro costal, siendo un sistema más profundo y exigente con el que mejorar equipamientos y materializarlos fusionando distintos elementos. Este sistema es más continuista frente a su predecesor, pero en resumidas cuentas consiste en introducir los ingredientes y resolver un pequeño puzle. A mayor cantidad, más complicada será su resolución. La organización de objetos y equipamiento como la armadura, ni que tiene decir tiene que conforme se gane experiencia se subirá de nivel, aumentando sus estadísticas en diversos aspectos y acceder a otras piezas.

La exploración, búsqueda de materiales y utilizar la alquimia da ese punto de profundidad que contentará al jugador más habitual de la franquicia Atelier. Esto es algo clave, por lo que será muy aconsejable hacerlo con tranquilidad, de forma pausada y fijándose en los elementos posibles de recolectar. A la postre serán de gran utilidad, no sólo para sintetizar objetos concretos sino para avanzar en la historia ya que ciertos personajes pueden necesitar de algo concreto en una determinada misión. Esto al mismo tiempo exige que tanto Sophie como Plachta tengan un nivel determinado, cuanto mayor será el abanico de objetos disponibles.

Color, mucho color

Algo en lo que Koei Tecmo y Gust han puesto la carne en el asador ha sido en su aspecto gráfico, proporcionando un mundo cargado de colorido y muchos escenarios con una extensión considerable. Los personajes, como siempre, cuentan con un gran carisma y personalidad, incorporando un compendio más que considerable de aquellos que se unirán o forman parte importante de la historia. El mundo de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dreams fomenta unos notables niveles de exploración, otorgando una buena interacción y con recovecos y escondrijos que garantizan reunir elementos que utilizar para sintetizar. Durante los combates es cuando más se nota su rendimiento, contando con una tasa de imágenes que aguanta el tipo en todo momento y que se ve resentido con algún que otro bajón en momentos puntuales.

Si algo destaca negativamente es la presencia de textos en inglés, algo que es una seria barrera para aquellos que quieran sumergirse en la aventura y más tratándose de un juego de rol de varias decenas de horas de duración. Como nota positiva encontramos un notable doblaje al japonés que proporciona esa mayor sensación de jugar una aventura de anime con unas actuaciones en ocasiones buenas y otras algo sobreactuadas. Por último, hablaremos del fan service, con situaciones metidas con calzador y que buscan satisfacer a un cierto sector del público.

En definitiva…