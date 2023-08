Call of Duty: Modern Warfare III: anuncio, detalles, tráiler y fecha de lanzamiento

Activision ha anunciado oficialmente el nuevo capítulo de la saga Call of Duty y ha ofrecido detalles y su fecha de lanzamiento. Basado en el legado de la serie Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare III es la secuela directa del aclamado Call of Duty: Modern Warfare ll. Los jugadores disfrutarán de una campaña rica y envolvente ambientada inmediatamente después de Modern Warfare II, con opciones sin precedentes, un nuevo modo Zombis de mundo abierto ambientado en el mayor mapa Zombis de Call of Duty jamás creado, y una de las mayores listas de mapas multijugador de Modern Warfare, con nuevos mapas y los favoritos de los fans.