Visitamos la plantación de Whitney, el lugar donde Quentin Tarantino grabó ‘Django’

En esta plantación grabó Quentin Tarantino la película ‘Django’, un film en el que se refleja a la perfección lo que nuestro guía nos ha contado: “Llegaban hasta Nueva Orleans los barcos llenos de esclavos y eran trasladados a plantaciones como esta, aquí se les obligaba a trabajar sin salario a cambio, simplemente se les mantenía (…) En simples barracones llegaban a vivir hasta 18 personas en situaciones completamente precarias, esta plantación refleja completamente lo que ocurrió en aquella época y cómo eran tratadas aquí las personas (…) El esclavo era útil mientras podía trabajar, cuando ya no podía se le daba latigazos y si alguien intentaba escapar le cortaban los músculos de la pierna para que no pudiesen correr, se les marcaba con la flor de lis, no era seres humanos, eran mercancía”.