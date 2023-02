Juan Carlos Unzué emociona a Risto Mejide hablando de su mujer: "Eso es amor de verdad"

"María (su mujer) me dijo que no quería que fuera una obligación el estar bien para que ellos lo sobrellevasen, pero para mí es una motivación", aseguró. En ese momento, Juan Carlos Unzué le contó a Risto Mejide su historia de amor con su mujer, María , emocionando al presentador.

"Una de las cosas que me van a fastidiar es que no le voy a poder devolver un 10%. Nosotros nos conocemos desde los 10 años y la primera vez que le dije de ser novios, me dijo que no. Teníamos 13 años. Es una vida juntos (...) Esta enfermedad me ha dado la posibilidad de percibir el amor de otra manera. Es sentir que todo lo que yo necesito lo hace con el máximo cariño. Me lleva a otro nivel de amor", confesó.