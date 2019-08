Francisco y Laura Matamoros, muy críticos con el menú de Rosa: “No volveré a comer comida vegana”

Además, un contratiempo de última hora, a Rosa se le pasó el cuscús, empeoró todavía más la situación. “El plato está frío, tiene un sabor a quemado, el picante se ha adueñado del sabor… sinceramente, tengo mucho apetito pero conmigo no has acertado. No me ha gustado. No sé qué decir… lo siento”, aseguraba Francisco que coincidía con Laura Matamoros. “No volveré a comer comida vegana”, sentenciaba el cantante.