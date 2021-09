El niño ajedrecista que ha firmado tablas con Kárpov se declara fan de Risto: “Si tuviera aquí un botón de oro, te lo daba”

“Te haría una entrevista a ti solo durante todo el programa”, le decía el presentador entusiasmado e interesándose por cómo fue la experiencia de medirse a un mito con Kárpov. “Nunca me había enfrentado a un rival de este nivel, pero no tuve miedo”, explicaba Xavier que mostraba humilde y aseguraba que “si la partida hubiese continuado seguramente me hubiese ganado”.