Hostelero, tras el fracaso en las ayudas a bares, restaurantes y autónomos: "La burocracia de este país nos ralentiza y nos paraliza"

1 de cada 3 euros se ha quedado sin repartir. El Gobierno culpa a la autonomías de no haber gestionado bien estas ayudas, por su parte las autonomías aseguran que los trámites y el diseño fueron un desastre. ¿Pero qué ha pasado?

¿Qué porcentaje de hosteleros sí han disfrutado de esas ayudas? "En Castilla León hay aproximadamente 20.000 solicitudes, de las cuales no se han resuelto más de 1.500", ha explicado el hostelero. "Ese parálisis del sistema nos aboca a que no es que no queramos esas ayudas es que se nos están negando cuando hemos concluido con toda esa tramitación que se nos había pedido", ha asegurado, "otra vez deja en paños menores a todo el sistema hostelero".