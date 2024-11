Emilio Delgado, de Más Madrid, sobre Iñigo Errejón: "Cuando le cuestionabas la relación cambiaba"

Emilio Delgado asegura en 'Todo es mentira' que no sabían nada sobre las acusaciones ni las actitudes de Iñigo Errejón

Nuestor colaborador habla sobre Iñigo Errejón: "Sabíamos que tenía una vida muy disoluta"

¿Se oían en el Congreso rumores sobre las conductas de Errejón? responde Carolina Alonso, exdiputada de Podemos

El juez del 'Caso Errejón' ha decretado el archivo provisional de la causa del exportavoz de Sumar, ante la petición de la abogada de Elisa Mouliaá ha pedido suspender los plazos de la causa por su avanzado embarazo, lo que ha hecho que se suspenda, por el momento, la declaración de Errejón como investigado por agresión sexual y de la actriz denunciante cómo testigo.

Un 'Caso Errejón' del que Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en Móstoles y Diputado en la Asamblea de Madrid se ha pronunciado por primera vez en 'Todo es mentira': "Es un tema que me genera bastante malestar y dolor. He sido compañero de Errejon mucho tiempo, es una persona que he tenido relativamente cerca y está siendo un proceso complicado y con mucho sentimiento feo".

"Exceptuando a las mujeres que han tenido la mala suerte de cruzarse con Iñigo Errejón, creo que entenderéis que los que hemos compartido buena parte del camino, estemos especialmente enfadados o seamos los que más preocupados, furiosos y dolidos estemos en muchos sentidos porque nos ha dejado a los pies de los caballos, ha permitido que muchas de las cosas que veníamos sosteniendo sean puestas en duda por una actitud personal, suya. Después de un comunicado bastante lamentable se ha marchado sin pedir disculpas a nadie", entonaba el político.

El que se mostraba muy orgulloso de que en Más Madrid hayan sido capaces de hacer en 48 horas lo que no han hecho otros partidos en 20 años: "Poner fuera de la circulación a unos de los fundadores de nuestro espacio político ante la confirmación de que tenía comportamientos personales que no eran acordes con ningún cargo público. Creo que se han hecho las cosas bien y se ha mandado un mensaje muy poderoso: que no se va a tolerar ningún tipo de comportamiento machista".

Emilio Delgado apuntaba a algunas informaciones que le habían llegado de Errejón: "En la barra de un bar alguien te dice que le gusta mucho salir de fiesta, pero con eso no puedo ir a comisaria o habíamos visto comportamientos personales suyos de muy mala relación en cuanto a la gestión de las discrepancias. Si juntas todo yo tengo que decir que ahora he oído testimonios que no me sorprenden, pero yo no lo sabía, nadie sabía que Iñigo Errejón había llevado a cabo actos de acoso o intimidación contra mujeres, si lo hubieramos sabido lo hubieramos denunciado al minuto".