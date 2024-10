¿Por qué no dejan a los familiares de las clarisas ancianas de Belorado sacarlas del convento?

Algunas de estas monjas tienen más de 100 años y parece que algunos de sus familiares habrían intentando sacarlas del convento en un taxi adaptado, pero no les habrían permitido llevarselas de allí.

'Todo es mentira' ha hablado sobre esto con José Beltrán, director de la revista 'Vida Nueva', que respondía a si Sor Isabel tendría esta potestad para no dejar salir del monasterio a la smonjas en caso de que los familiares quieran llevárselas: "Salvo que estén bajo su tutela sí, si no tendrían que decidir por su propia voluntad si quieren permanecer en el convento o irse con sus familiares. Si los familiares solicitan y comprueban que ellas están retenidas sin que ellas quisieran, se las podrían llevar. Pero es muy difícil, sobre todo, porque no se hahecho ese peritaje para saber hasta qué punto están en plenas facultades las monjas mayores".