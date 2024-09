José Rafael Rolón, opositor venezolano, sobre Zapatero y su relación con Maduro: "Lleva años trabajando para él"

Sobre el acuerdo que tuvo que firmar Edmundo González Urrutia para salir de Venezuela, Rolón detallaba, que el acuerdo no era otra cosa que reconocer al régimen de Maduro: "Se hizo bajo una sentencia emanada del Tribunal Supremo, que además, no es válida, ya que no tiene competencias necesarias para decir quién ganó y quién perdió las elecciones". Así mismo, recordaba, que hay un órgano que se encarga de eso, el CME, pero obviamente al no tener las pruebas, Maduro introduce un documento al Tribunal Supremo para que ellos emitan un veredicto que le determine como ganador.