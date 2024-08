Verónica Fumanal, contra el comentario 'machista' de López Miras: "Me ha parecido una cosa del Fary"

El presidente de la Región de Murcia ha hablado en una entrevista sobre su soltería y ha nombrado a las mujeres como las 'contrarias'

Verónica Fumanal no se ha callad y le ha enviado un mensaje a López Miras: "El machismo no liga nada"

El presidente de la Región de Murcia ha concedido una entrevista y ha hablado sobre su vida amorosa y también sobre su soltería. Fernando López Miras ha comentado lo siguiente: "Soy soltero no por falta de destreza, sino por exceso de prudencia". Tras esto, se ha pronunciado sobre la erótica del poder.

López Miras ha admitido que no la ha notado ni una sola vez: "Yo creo que existe, pero reconozco que no la he notado porque a mí siempre me ha ido bien en ese aspecto, así que no he notado la diferencia". La entrevista ha ido avanzando hasta que ha llegado a hablar del motivo por el cual sigue en soltería.

El presidente de la Región de Murcia ha nombrado a las mujeres como las 'contrarias', algo que no le ha sentado muy bien a una tertuliana del programa: "Eso tendrías que preguntárselo a las contrarias. Sin querer sonar presuntuoso, no noto que me haya ido mejor después de ser Presidente que antes. No tenía queja antes y no tengo queja ahora".

Verónica Fumanal ha saltado en contra del político del PP tras los testimonios que ha dado en la entrevista cuando le han preguntado sobre su soltería. La colaboradora de 'Todo es mentira' le ha lanzado unos cuantos 'dardazos' en su contra y ha catalogado sus declaraciones como machistas.

"Esto de llamar a los ligues, a sus novias, a sus parejas, lo de las 'contrarias' me ha parecido una cosa del Fary. El machismo no liga nada, no tiene nada de 'sex appeal' porque las mujeres ahora queremos que no nos llamen contrarias. Con eso López Miras no vas a encontrar una mujer guay", le ha respondido al político del PP.

Aun así, Fumanal ha comentado que aunque haya llamado a las mujeres las 'contrarias', el político tiene una muy buena autoestima: "A partir de aquí, tiene una autoestima que no se la salta una cuadriga de esas que lleva él". El resto de los colaboradores del programa se han comenzado a reír.

Sin embargo, al final ha defendido un poco a López Miras y ha asegurado que la pregunta que le han hecho sobre su soltería ha estado fuera de lugar. "No es habitual que a un político se le pregunte por qué no tiene novia y te digo una cosa, si fuera una mujer que le pregunta por qué no tiene novio estaría yo echando pestes por la boca. Así que lo reconozco también".