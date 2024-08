Hablamos con el autor de la primera imagen de Puigdemont en España: ''Se le veía nervioso, se escondía''

John ha explicado detalladamente cómo ha sido el inesperado encuentro con Puigdemont: ''Yo estaba llegando, había muchísima gente, me bajé por otra calle con la bicicleta y de repente me di cuenta y dije 'h***** Puigdemont!'. Yo iba con el móvil en la mano''.

''Yo le he visto y ya iba por la calle, no le he visto salir de ningún edificio, ni de ningún coche. Yo le he visto y ya iba a pie con Turull y los dos guardias. Ha hecho unos 25 metros más y es entonces cuando le han visto'', revela John Mcaulay a 'Todo es mentira'.