Cristina Cifuentes, ante la situación tras el regreso de Puigdemont: ''Todo lo que está ocurriendo es muy esperpéntico"

''La parte policial me resulta absolutamente desastrosa y esto que ha ocurrido no es normal. Me apena ver que el resumen o la conclusión que se saca es la mala actuación de los Mossos, yo creo que son un gran cuerpo policial, pienso que lo que está ocurriendo no es solo ineficacia, hay un interés premeditado por parte de algunos porque esa detención no se haya producido y porque el señor Puigdemont haya podido circular libremente y dar un mitin con el permiso del Ayuntamiento de Barcelona'', explica la colaboradora del programa.